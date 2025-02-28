Комиссия по анадромным определила принципы лова корюшки на Амуре

Специалисты в Хабаровском крае определились с принципами организации лова азиатской зубастой корюшки в реке Амур и Амурском лимане. Лов откроется с середины марта.

Комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб в Хабаровском крае рассмотрела вопросы организации промысла азиатской зубастой корюшки на 2025 г. — в бассейне реки Амур и Амурском лимане. Общий прогнозируемый для добычи объем здесь составляет 1191 тонну, в том числе в лимане — 357,3 тонны, в бассейне Амура — 833,7 тыс. тонн. Для научно-исследовательских и контрольных целей на Амуре выделено 0,5 тонны.

Комиссия определила для промышленной добычи корюшки район от устья реки Амур до села Богородское, для организации любительского лова и традиционного рыболовства — до села Циммермановка.

Добыча — и на участках любительской рыбалки, и для промышленных целей, и в рамках традиционного рыболовства — откроется 15 марта, сообщает корреспондент Fishnews.

На заседании специалисты также установили объемы вылова — для традиционного промысла, организации любительского рыболовства и промышленного освоения.

Ранее, напомним, комиссия определила принципы организации лова азиатской зубастой корюшки в подзоне Приморье (за исключением Амурского лимана).

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