Тему рыболовных участков обсуждают в регионах

Региональные власти высказываются по срокам перезаключения договоров на рыболовные участки. Это вопрос остается одним из самых чувствительных для рыбной отрасли целого ряда субъектов Федерации, отметили руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews Online.

Теме перезаключения договоров на рыболовные участки уделяется особое внимание в Камчатском крае, подчеркнул председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Губернатор региона Владимир Солодов остановился на волнующих отрасль вопросах на недавней встрече с главой государства. Со своими предложениями по срокам кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки выступило Законодательное собрание Камчатского края: депутаты считают необходимым отложить кампанию по перезакреплению участков на 2026 г.

Высказалось по актуальной для рыбаков теме и руководство Хабаровского края. Региональные власти обратились по сдвижке сроков перезаключения в Госдуму, рассказал президент ассоциации предприятий рыбной отрасли региона Сергей Рябченко. Вопрос также обсуждался на встрече с сенатором от края Виктором Калашниковым.

Волнуют рыбопромышленников в разных регионах не только сроки. Руководители ассоциаций отметили, что для работы лососевой отрасли важно купировать риски с границами рыболовных участков.

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