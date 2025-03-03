Минсельхоз готовится обновить методику для аукционов по новым объектам промысла

Минсельхоз разместил проект приказа об утверждении методики определения количества и размеров лотов для электронных аукционов, через которые предоставляются права на добычу новых и открытых для промысла после снятия ограничений объектов.

Проект приказа Минсельхоза опубликован на портале regulation.gov.ru. Предлагаемая методика распространяется на случаи, когда вид водных биоресурсов только вводится в промысел, когда рыбаки получают возможность осваивать новый район или когда снято ограничение на добычу, сообщает корреспондент Fishnews.

Принципы предлагаются такие же, как в действующем приказе. В том числе использование расчетного объема добычи, который будет определяться с применением минимального объема вылова, допустимого количества суток добычи и коэффициента, учитывающего непромысловый расход времени.

Напомним, что аукционы по продаже долей квот вылова и по заключению договоров пользования водными биоресурсами с осени переведены в электронную форму. Это учтено в проекте нового приказа.

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