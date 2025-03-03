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Соглашение подписали директор по взаимодействию с бизнес-ассоциациями и сообществами X5 Максим АРЕФЬЕВ и председатель Рыбного союза Александр ПАНИН. Фото пресс-службы отраслевого объединения

Х5 и Рыбный союз объединили усилия для развития рыбного рынка

X5 Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», заключила соглашение о сотрудничестве с Рыбным союзом. Межотраслевое сотрудничество направлено в том числе на рост потребления рыбы в стране.

Соглашение о сотрудничестве между ритейлером и объединением переработчиков и дистрибьюторов подписали председатель Рыбного союза Александр Панин и директор по взаимодействию с бизнес-ассоциациями и сообществами X5 Максим Арефьев.

Подписание прошло в рамках мероприятия с участием представителей торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», крупнейших поставщиков и рыбопереработчиков, а также экспертных организаций — «НЭО Центр» и ФГБУ «Центр Агроаналитики».

«В ходе встречи участники обсудили актуальные вопросы отрасли, включая динамику рынка сырья и переработки, ценовую политику сетей и производителей, потребительские тренды, преимущества долгосрочных партнерств и совместных мероприятий по продвижению и популяризации потребления рыбы», — рассказали Fishnews в пресс-службе ритейлера.

Соглашение о межотраслевом сотрудничестве предусматривает меры по повышению качества и доступности рыбной продукции, а также совместную подготовку стандартов в области обработки рыбы. Кроме того, X5 и Рыбный союз договорились распространять лучшие практики производства и реализации рыбы, в том числе популяризовать продукцию среди населения, а также проводить просветительские и образовательные мероприятия.

«Мы планомерно развиваем диалог с рыбодобытчиками и переработчиками и убеждены, что только прямой контакт с отраслью позволяет нам предлагать покупателям товары высочайшего качества. X5 совместно с коллегами из Рыбного союза уже проделали большую работу в этом направлении, и сейчас перед нами стоят задачи не только дальнейшего развития ассортимента, но и повышения культуры потребления российской рыбы», — заявил директор по взаимодействию с бизнес-ассоциациями и сообществами X5 Максим Арефьев.

«Мы проделали большой путь, чтобы достичь такого уровня взаимодействия: от конфронтации до сотрудничества. Миссия Рыбного союза — объединить всех участников рыбного рынка для его развития. Именно переработчики/поставщики и торговые сети в ответе за полку и спрос. Привлекательность прилавка, ассортимент, информирование в точках продаж – все это необходимо для привлечения внимания потребителя к такому непростому продукту, как рыба. Сообща работаем над этим — идем к «идеальному рыбному прилавку». С Х5 мы тесно взаимодействовал и до сегодняшнего подписания. Считаем, что документ формализует сотрудничество и станет рамочным соглашением, которое будет наполняться проектами на постоянной основе. Планируется работа по популяризации рыбной продукции, создание единого информационного поля, повышение качества предложения и уровня взаимодействия между сетями и поставщиками. Мы видим очевидный тренд — качество выходит на первый план для ритейлеров, хотя для многих решающей все еще остается цена. Лидеры, такие, как Х5, - яркий пример правильных приоритетов. Надеемся, что соглашение станет сигналом для остальных участников рынка», — отметил председатель Рыбного союза Александр Панин.

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