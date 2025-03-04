Студенты ВМРК показали свои умения на чемпионате «Профессионалы»

На базе Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа (ВМРК) состоялся региональный этап всероссийского чемпионата «Профессионалы». Соревнования посетил корреспондент Fishnews.

Состязания проходили с 21 февраля по 1 марта по трем компетенциям: рыбоводство, обработка водных биоресурсов и прибрежное рыболовство. Участие в каждом направлении принимали шестеро лучших студентов.

Оценивали работу учащихся эксперты — представители учебных заведений и отрасли. Больший упор делался на практические навыки и умения.

В соревнованиях по обработке участвовали конкурсанты из двух учебных заведений: ВМРК и Славянского технического рыбохозяйственного колледжа (подразделения Дальрыбвтуза).

В течение трех дней ребята выполняли задания пяти разных модулей. Они должны были разделать лосось на пласт для охлаждения и заморозки, приготовить пресервы и консервы, мороженый полуфабрикат (рыбные крокеты) и обвязать рыбу для горячего копчения.

«За эти три дня мы получили большой опыт, много эмоций, впечатлений. Появилось большое желание идти на практику, работать на заводе», — поделилась одна из участниц, студентка 3-го курса Анастасия Соколова.

Другое направление чемпионата — выращивание рыбопосадочного материала. Это состязание проходило на базе Рязановского рыборазводного завода, специализирующегося на лососе.

Соревнования включали три модуля. Будущие специалисты показали умение пользоваться специальным оборудованием, определять болезни и заражение мальков, производить отбор икры и половых продуктов, осеменять икру.

Состязания у рыбаков также проходили по нескольким модулям. Сначала конкурсанты должны были сделать на компьютере чертеж трала и мешка для него. Далее по этому плану студенты выкраивали сетные полотна и изготавливали всю траловую систему.

Затем ребята должны были отремонтировать обрывы элементов и порывы полотна.

Задача следующего этапа — самостоятельно выполнить постановку орудия лова. Он проходил на макете палубы СТР проекта 503, максимально приближенному к реальному судну. Так как эксплуатация трала предполагает наличие как минимум трех человек, каждому конкурсанту помогали волонтеры, которые выполняли команды участника.

Полный текст читайте в рубрике «События» на сайте Fishnews.