Воронеж позаботится о рыбном «населении» своих рек

Воронежская область намерена заказать обследование пяти рек региона, чтобы определить состояние их водных биоресурсов, потребности в мелиорации и зарыблении, а также наметить перспективы оптимального использования.

Мероприятия проведут в рамках региональной программы по охране окружающей среды.Информация о поиске подрядчика на выполнение научной работы размещена в ЕИС «Закупки», сообщает корреспондент Fishnews. Заказчиком выступает областное министерство природных ресурсов и экологии, максимальная цена контракта — 1,5 млн рублей.

Местом исследования станут реки Чигла (включая Сухую Чиглу), Усмань, Богучарка, Икорец в границах Воронежской области.

Ученым предстоит подготовить гидробиологическую, ботаническую и ихтиологическую характеристики водных объектов, а также определить возможности оптимального использования с учетом хозяйственной и биологической необходимости рыбохозяйственных мероприятий.

Также исследователям предстоит составить перечень видов рыб, рекомендуемых для зарыбления, указав их среднюю навеску и объемы выпуска. Кроме того, специалистам необходимо будет выявить степень зарастания рек и подготовить рекомендации по удалению водной растительности.

Напомним, ранее в рамках региональной программы по охране окружающей среды были объявлены конкурсы на зарыбление реки Битюг и выпуски рыбной молоди в Воронежское водохранилище для улучшения его экологического состояния.

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