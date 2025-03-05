Какие сложности связывают с перезаключением договоров на участки

Предстоящему перезаключению договоров на рыболовные участки посвящен новый опрос Fishnews. Тема перезакрепления стала одной из самых резонансных для рыбного хозяйства целого ряда регионов.

Принятый в 2023 году закон позволяет перезакрепить рыболовные участки без торгов — конкурсов и аукционов, но за плату. Сейчас на рассмотрении в Госдуме также находится законопроект о единовременной кампании по перезаключению соответствующих договоров: обсуждаются сроки переоформления.

В новом опросе в телеграм-канале Fishnews читатели могут высказаться по поводу сложностей, которые они связывают с предстоящим перезаключением. Итоги голосования подведем 10 марта.

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