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Свежевыловленный минтай на поддоне для заморозки

Вылов минтая в Охотском море приближается к полумиллиону тонн

К 3 марта российские рыбаки добыли в Охотском море 447,1 тыс. тонн. В прошлом году на ту же дату вылов был несколько больше — 498,7 тыс. тонн.

Общий допустимый улов минтая в Охотском море к началу недели был освоен на 38,7%, на 3 марта 2024 г. освоение составляло 46,1%.

Приведенные показатели вылова включают объемы в Восточно-Сахалинской подзоне и на прибрежном промысле, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на обзор Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

Метеобстановка на протяжении всей прошлой недели благоприятствовала промыслу минтая и сельди в Охотском море. Улучшение промысловой обстановки специалисты зафиксировали в камчатских подзонах.

В Камчатско-Курильской подзоне добычу минтая вели 11-18 крупнотоннажных и 8-16 среднетоннажных судов с выловом 189,1 тонны и 94,5 тонны на судо-сутки. Всего в промысловом районе поймано к 3 марта 210,5 тыс. тонн (74,8% ОДУ). Годом ранее вылов составлял 182,6 тыс. тонн (68,5%).

В Западно-Камчатской подзоне на лову насчитывалось 17-22 крупнотоннажников и 6-11 среднетоннажников с уловами 178 тонн и 53,1 тонны в сутки на судно. Общий результат с начала года — 109,8 тыс. тонн (30,3%). На 3 марта 2024 г. в подзоне было поймано 160,7 тыс. тонн (46,9%).

В целом вылов по объединенным камчатским подзонам (а здесь освоение допускается в счет общей квоты) составляет 320,3 тыс. тонн (49,8% от суммарного ОДУ). За аналогичный период прошлого года было поймано несколько больше — 343,3 тыс. тонн (56,4%).

В Северо-Охотоморкой подзоне флот продолжает работать на акватории к северо-западу от нейтрального многоугольника на смешанных скоплениях минтая и сельди. На промысле насчитывалось 15-17 крупнотоннажных и 1-5 среднетоннажных судов с выловом 200,6 тонны и 22,3 тонны на судо-сутки. Нарастающий вылов на 3 марта —107,7 тыс. тонн (29,8%). Годом ранее было поймано 146,2 тыс. тонн (42,7%).

В ограниченном масштабе возобновился промысел минтая в Восточно-Сахалинской подзоне. Работало 2 крупнотоннажника — один на юге, другой на севере подзоны с уловами в среднем 110,3 тонн на судо-сутки. Всего по подзоне рыбаки взяли с начала года 19,1 тыс. тонн (12,7%). Результат за тот же период прошлого года составлял 9,2 тыс. тонн (7%).

Ожидается, что в предстоящий период промысловая обстановка в Западно-Камчатской подзоне будет улучшаться, тогда как в Камчатско-Курильской подзоне в ближайшие неделю-две будет наблюдаться активная миграция преднерестового минтая на шельф, на глубины, где находятся нерестилища. В результате большая часть скоплений станет недоступна для добывающих судов. Поэтому тем предприятиям и судам, у которых остатки квот на сегодняшний день еще велики, специалисты рекомендовали активизировать промысел именно в этой подзоне, тем более что добываемый здесь минтай наиболее кондиционен. По мнению ученых, продолжится улучшение обстановки и в Северо-Охотоморской подзоне, однако здесь негативное влияние на результативность промысла, особенно у среднетоннажного флота, могут оказывать быстрые подвижки ледовой кромки, а также в целом погодные условия.

Берингово море

В Западно-Беринговоморской зоне промысел закрыт до 1 июня. Вылов январь-февраль составил 31,5 тыс. тонн, или 4,1% от ОДУ. В прошлом году за этот же период рыбаки взяли 32,3 тыс. тонн (4,6%).

Охотоморская сельдь

На сельдяном промысле флот продолжал работать на акватории к северо-западу от многоугольника на смешанных скоплениях минтая и сельди. На лову находилось 4-6 крупнотоннажников и 1-3 среднетоннажных судна с уловами 127,2 тонны и 69,6 тонны на судо-сутки.

В целом вылов сельди в Северо-Охотоморской подзоне на 3 марта составил 129,8 тыс. тонн (41,9%). Годом ранее результат был меньше — 106 тыс. тонн (34,2%).

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