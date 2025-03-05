Рыбохозяйственный совет на Сахалине дал рекомендации по участкам

Сахалинский рыбохозяйственный совет рекомендовал профильному региональному министерству продолжить работу с предприятиями по вопросам описания границ рыболовных участков.

Рекомендации по вопросам рыболовных участков вошли в протокол Сахалинского рыбохозяйственного совета. Это одна из важнейших тем для рыбной отрасли региона, отмечает министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. Участки необходимы предприятиям в том числе для того, чтобы вести промысел тихоокеанских лососей.

Региональное ведомство работает с пользователями по описанию границ рыболовных участков в географических координатах — в соответствии с постановлением правительства от 14 июня 2018 г. № 681.

В Сахалинской области сформировано 503 рыболовных участка для промышленного вылова анадромных видов рыб. К настоящему времени в профильную комиссию, созданную при министерстве по рыболовству региона, поступили заявления от 107 пользователей по 200 участкам, рассказали в ведомстве.

Рыбохозяйственный совет рекомендовал региональному ведомству продолжить работу по разъяснению предпринимателям методики приведения границ участков в соответствие с планируемыми требованиями, сообщает корреспондент Fishnews.

Пользователям РЛУ рекомендовано активизировать работу по приведению описания границ участков в соответствие с постановлением № 681.

Очень важно, чтобы информация об участках по одному муниципальному образованию рассматривалась одновременно — это поможет не допустить наложения границ, отметил Иван Радченко.

Напомним, что сейчас предприятия готовятся к кампании по перезаключению договоров на участки по принятому в 2023 г. федеральному закону.

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