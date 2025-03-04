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Участники Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили подготовку к парламентским слушаниям, которые планируется провести в марте в Госдуме

Координационный совет сверил часы к парламентским слушаниям

Участники Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудили подготовку к парламентским слушаниям, которые планируется провести в марте в Госдуме.

На конференции Fishnews Online руководители рыбохозяйственных ассоциаций Камчатки, Приморья, Сахалинской области и Хабаровского края обозначили вопросы, которые важно поднять на площадке Госдумы. Напомним, что комитет Госдумы по аграрным вопросам запланировал провести 19 марта парламентские слушания «Законодательное обеспечение развития рыбохозяйственного комплекса. Реальность и перспективы. К 20-летию принятия федерального закона № 166 «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов».

С инициативой проведения парламентских слушаний выступил председатель профильного комитета Госдумы Владимир Кашин по итогам участия в декабрьском собрании ВАРПЭ.

Сейчас один из самых острых вопросов для рыбодобывающих регионов — перезакрепление рыболовных участков. 25 февраля Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о единовременной кампании по перезаключению договоров на участки. Сейчас документ предусматривает, что переоформление пройдет уже в 2025 г.

В Координационном совете считают, что важно вернуться к обсуждению сроков кампании по перезаключению. К переносу подталкивает и ситуация с подходами тихоокеанских лососей, и финансово-экономические факторы. Сдвижку переоформления на 2026 г. уже предлагают региональные власти.

Важно обсудить и другие вопросы, связанные и с переоформлением, например — по границам участков, указали в совете.

Тему перезакрепления рыболовных участков члены Координационного совета планируют поднять и на других площадках.

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