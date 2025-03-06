Перевозку рыбы и морепродуктов обсудили на Fishnews Online

Вопросы перевозок рыбопродукции обсудили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока и гендиректор компании «Дальрефтранс» (входит в транспортную группу FESCO) Андрей Гречкин. Новые направления поставок, логистика крабовой продукции и предстоящая лососевая путина стали ключевыми темами встречи.

Во встрече, проходившей на площадке Fishnews Online, участвовали руководители отраслевых ассоциаций, представители профильных ведомств Приморья и Сахалинской области, специалисты «Дальрефтранс».

Эксперты обсудили возможности поставок продукции как по России, так и на зарубежные рынки. Транспортная группа FESCO, в составе которой работает «Дальрефтранс», осуществляет морские перевозки на многих международных маршрутах, связывающих ключевые порты России с Китаем, Индией, Египтом, Вьетнамом, Малайзией, ОАЭ и другими странами.

«FESCO продолжает расширять свое присутствие в разных странах. Соответственно, и присутствие «Дальрефтранс», как оператора рефрижераторных контейнерных перевозок, также будет расти», — отметил Андрей Гречкин.

В связи с этим он пригласил представителей рыбной отрасли к обсуждению возможностей поставок в страны Африки, так как FESCO планируется развивать работу с континентом, рассказал руководитель «Дальрефтранс».

Помимо этого, Андрей Гречкин рассказал, что компания запустила первые перевозки рефгрузов из Индии во Владивосток, и предложил участникам встречи рассмотреть возможность обратной загрузки рефконтейнеров рыбной продукцией с Дальнего Востока. Также он добавил, что в настоящее время российские специалисты обсуждают с индийскими партнерами создание условий в сфере таможенно-тарифного регулирования для таких поставок.

Обсудили на онлайн-конференции и доставку в страны Азиатско-Тихоокеанского региона краба с Северного бассейна. Так, «Дальрефтранс» с 2024 г. регулярно отправляет замороженную крабовую продукцию по железной дороге из Мурманска в Приморье, а далее морским транспортом — в южнокорейский Пусан. Есть у компании опыт транспортировки и живого краба.

Также участники встречи затронули тему лососевой путины, к которой в настоящее время активно готовятся и рыбопромышленники, и предприятия логистической сферы. В пик подходов рыбы операторы рефконтейнеров традиционно заинтересованы в планомерной работе с производителями — ее помогают обеспечить долгосрочные контракты.

В завершение мероприятия участники обменялись мнениями на тему перевозок рыбы по различным альтернативным маршрутам, а также рассмотрели тенденции поставок рыбной продукции на внутренний рынок.

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