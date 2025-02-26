Рыбный союз и ассоциации Дальнего Востока продолжают взаимодействие

Сотрудничество для развития рыбного рынка и предприятий отрасли обсудили Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока и председатель Рыбного Союза, член общественного совета при Минсельхозе Александр Панин.

На всех уровнях очень важно давать объективную и полновесную информацию о работе рыбной отрасли, подчеркнул руководитель Рыбного союза, объединяющего переработчиков и дистрибьюторов, на встрече с дальневосточными коллегами.

Один из неотъемлемых аспектов такой разъяснительной работы — рассказывать о механизмах формирования цен на рыбную продукцию, о роли каждого звена цепочки «от производителя — к потребителю». Это необходимо в том числе для выверенных управленческих решений на госуровне. Рыбный союз регулярно публикует информацию о структуре стоимости продукции и продолжит эту работу.

«Мы договорились с Х5 сейчас и с крупными аналитиками изучить, как коррелирует цена у рыбака на несколько видов водных биоресурсов с ценой в оптовом звене в Центральном регионе и дальше с ценой на полке ритейла», — рассказал Александр Панин.

На конференции Fishnews Online руководители отраслевых объединений и председатель Рыбного союза обсудили вопросы поддержки российской рыбопереработки. Главы ассоциаций дальневосточных регионов рассказали о вопросах, возникающих при цифровой маркировке рыбной продукции. Напомним, что в прошлом году такие требования были введены в том числе по лососевой икре.

Участники встречи также обсудили возможности информационного сотрудничества. «Мы открыты к совместной работе», — отметил Александр Панин.

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