Сахалинские депутаты задумались о дарах моря в детском рационе

Депутаты Сахалинской областной думы предлагают островному правительству изучить опыт других регионов по использованию биологически активных добавок в питании детей в образовательных учреждениях и пациентов в больницах. Парламентариев заинтересовали практики по применению рыбьего жира и ламинарии.

На заседании постоянного комитета по соцполитике Сахалинской областной думы выступил руководитель компании по производству продукции из бурых водорослей, добываемых у берегов Сахалина.

По мнению производителя, использование в детском питании продуктов, обогащенных йодом и микроэлементами, благотворно повлияет на укрепление здоровья и повышение иммунитета у детей, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального парламента. Тем более что в регионах страны опыт использования БАДов в детском питании уже есть. Например, в Архангельской области в школах и детских садах в блюда добавляют ламинарию, а на Камчатке детям дают омега-3.

По итогам обсуждения депутаты приняли решение рекомендовать правительству Сахалинской области изучить опыт других субъектов Российской Федерации по использованию биологически активных добавок в питании детей в образовательных учреждениях, пациентов в стационарных учреждениях здравоохранения. Предложения по реализации аналогичного проекта в островном регионе будут собираться до 10 апреля.

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