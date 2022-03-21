Камчатских детей снова угощают рыбьим жиром

В школах и детских садах Камчатского края стартовал прием второго курса биодобавки омега-3. Используется продукция местного производства, в региональном проекте участвует порядка 25 тыс. ребят.

«В Камчатском крае продолжается реализация социально значимого проекта «Растем здоровыми», в рамках которого ребята дошкольного возраста от трех лет и школьники 1-4 классов будут принимать пищевую добавку омега-3. Учащиеся будут принимать биодобавку дома под контролем родителей. Воспитанники детских садов принимают омегу-3 в дошкольном учреждении во время приема пищи», — рассказали в региональном министерстве образования.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, в проекте задействовано 210 образовательных учреждений: 102 детских сада и 108 школ.

Первый курс приема биодобавки дети прошли осенью прошлого года. Отмечено, что более 90% родителей школьников и свыше 80% родителей дошкольников дали согласие на участие в проекте.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews