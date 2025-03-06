Рыбакам Северной Двины хотят помочь приемным пунктом

В Холмогорском округе Архангельской области собираются создать пункт приемки рыбы. Планируется, что избавление промысловиков от проблем с заготовкой и сбытом поможет увеличить уловы и потребление рыбопродукции в регионе.

Дополнительные возможности по реализации рыбы, выловленной промышленным способом в Северной Двине, обсудили на рабочей встрече сотрудников отдела рыбного хозяйства регионального минагропромторга, представителей центра сельхозкомпетенций и Североморского теруправления Росрыболовства с рыбаками Красноборского округа.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Архангельской области, для промысла на Северной Двине в границах региона сформирован 91 рыболовный участок. Это составляет порядка 47% от общей протяженности реки в пределах Поморья.

В основном там осваивают леща, щуку, судака, язя, миногу, налима, в приловах встречаются окунь и плотва. При этом данные промысловой статистики показывают, что объемы фактической добычи не достигают уровня рекомендуемого вылова.

Начальник отдела рыбного хозяйства министерства АПК и торговли области Марина Макушкина сообщила, что с 2023 г. в Красноборском округе под промышленное рыболовство сформировано 19 участков, но фактически лов ведется на 15 из них, а освоение объемов, указываемых в разрешениях, составляет 20%.

Ситуация в округе типична для всего региона, констатировали в областном правительстве. Как отметили рыбаки, причины — в отсутствии возможностей для организации собственной переработки улова, а также сложности со сбытом.

Глава регионального минагропромторга Ирина Бажанова рассказала, что ведомство прорабатывает пилотный проект по созданию в Холмогорском округе приемного пункта. Там рыба, выловленная промышленным способом в Северной Двине, будет закупаться для дальнейшей переработки и реализации населению. При этом заносить информацию в систему ветсертификации «Меркурий» и заниматься вопросами дальнейшей переработки сырья и поставок в торговую сеть будет заготовитель.

«Это должно облегчить предпринимателям задачу по реализации выловленной рыбы и стимулировать их к увеличению добываемых объемов», — отметила Ирина Бажанова.

Она напомнила, что в июле прошлого года на федеральном уровне утверждена дорожная карта по увеличению до 2030 г. внутреннего потребления отечественной рыбной продукции. Для Архангельской области на 2025 г. установлен целевой показатель в 21,8 кг на человека, это на 1,37% больше фактического потребления рыбной продукции в 2023 г.

Для достижения установленного показателя необходимо более полно использовать потенциал главной водной артерии — Северной Двины, подчеркнула руководитель министерства.

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