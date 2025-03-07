Новости
Кожистая морская черепаха (Dermochelys coriacea) в неводе Южно-Курильского рыбокомбината. Скриншот с видео Максима Пермина

Морские черепахи стали чаще посещать воды Курил

В акватории Курильских островов стали чаще фиксировать заходы морских черепах — встречаются кожистая, зеленая, бисса. Одной из причин визитов этих теплолюбивых животных в наши воды ученые называют Эль-Ниньо.

Считается, что морские черепахи довольно теплолюбивы и не обитают в России. Но из семи известных видов пять — кожистая, логгерхед, зеленая, бисса и ридлея — живут рядом, в акваториях Японских островов, Корейского полуострова и морских водах Китая. Все чаще этих животных встречают в водах тихоокеанского побережья нашей страны.

«Самый частый гость — кожистая черепаха. Но за последние несколько лет документально зафиксировано два захода зеленой черепахи, а в 2023 году между островами Кунашир и Шикотан рыбаки случайно поймали и благополучно отпустили биссу, представителя самого южного вида из встреченных морских черепах», — рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды.

Первой находке биссы в российских водах посвящена научная статья в «Зоологическом журнале». Авторы — старший научный сотрудник Зоологического института Российской академии наук Константин Мильто, старший научный сотрудник Федерального центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Ирина Маслова и научный сотрудник Курильского заповедника Сергей Стефанов.

Они полагают, что участившие встречи с морскими черепахами могут быть связаны в том числе с теплыми течениями и природным явлением Эль-Ниньо. При периодических потеплениях воды в океане создается так называемый «тепловой коридор», прорезающий холодные воды, который и заносит морских черепах в необычно высокие широты.

Кроме того, считают специалисты, реальное число заходов морских черепах в акватории Шикотана и Кунашира может намного выше, просто их сложно заметить, и вопрос требует изучения.

Сергей Стефанов поделился знаниями о морских черепахах, заплывающих в дальневосточные воды. Так, в океане черепаха на человека не нападет никогда. Если животное попалось в сети, то при выпутывании необходимо соблюдать общие меры безопасности. Черепаха достаточно тяжелая и сильная, может начать вырываться и нанести травму.

При освобождении черепахи из сетей главное — как можно быстрее достать животное на сушу, чтобы оно не задохнулось под водой. Если черепаху подняли на борт, распутывать ее нужно на палубе, не на весу. Иначе она может упасть и травмироваться или ранить человека.

«После спасения морского пресмыкающегося важно его обязательно сфотографировать: общий вид сверху и снизу, отдельно голову. Такие фото очень ждут как в Курильском заповеднике, так и во всех прибрежных заповедных территориях Дальнего Востока», — подчеркнули в Минприроды.

Каждая такая находка представляет большой интерес для науки. Ученые предполагают, что в южной части дальневосточной морской акватории страны возможно появление еще одного вида черепах — оливковой ридлеи.

Читайте также: Озеро с ценной черепахой вблизи Амура берут под охрану

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Все материалы

Интервью

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Российской марикультуре требуется перезагрузка

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Для нас важен российский рынок

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыболовные участки — это акцентный вопрос

Директор департамента биомедицинской химии Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, руководитель проекта «Биофармацевтические технологии для персонализированной медицины и здоровьесбережения» программы «Приоритет 2030» Владимир СИЛАНТЬЕВ. Фото предоставлено пресс-службой университета

Директор департамента биомедицинской химии Школы медицины и наук о жизни ДВФУ

Владимир СИЛАНТЬЕВ

Над разработкой продуктов из водорослей трудится много людей

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Инкубатор «Вкусвилла» — один из примеров коллаборации ритейла, промышленности и образовательных учреждений. Фото предоставлено пресс-службой «Вкусвилла»

Как студенты разрабатывают новинки для рыбной полки

Продвижение рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке — среди самых востребованных профессиональной аудиторией тем, показал опрос, проведенный «Фишньюс»

Как рыбной продукции расширяют возможности на внутреннем рынке

Обзор ситуации на мировом рыбном рынке подготовила аналитическая группа ВАРПЭ

Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено ЮКРК

Доступ к рыбным ресурсам предоставляют на новых условиях

События

Участники чемпионата по направлению «Прибрежное рыболовство»

Студенты ВМРК показали свои умения на чемпионате «Профессионалы»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» побил собственный рекорд по годовому улову и обработке рыбы среди судов такого судна

«Петр I» вернулся из рейса с новым рекордом

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов