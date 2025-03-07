Морские черепахи стали чаще посещать воды Курил

В акватории Курильских островов стали чаще фиксировать заходы морских черепах — встречаются кожистая, зеленая, бисса. Одной из причин визитов этих теплолюбивых животных в наши воды ученые называют Эль-Ниньо.

Считается, что морские черепахи довольно теплолюбивы и не обитают в России. Но из семи известных видов пять — кожистая, логгерхед, зеленая, бисса и ридлея — живут рядом, в акваториях Японских островов, Корейского полуострова и морских водах Китая. Все чаще этих животных встречают в водах тихоокеанского побережья нашей страны.

«Самый частый гость — кожистая черепаха. Но за последние несколько лет документально зафиксировано два захода зеленой черепахи, а в 2023 году между островами Кунашир и Шикотан рыбаки случайно поймали и благополучно отпустили биссу, представителя самого южного вида из встреченных морских черепах», — рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды.

Первой находке биссы в российских водах посвящена научная статья в «Зоологическом журнале». Авторы — старший научный сотрудник Зоологического института Российской академии наук Константин Мильто, старший научный сотрудник Федерального центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Ирина Маслова и научный сотрудник Курильского заповедника Сергей Стефанов.

Они полагают, что участившие встречи с морскими черепахами могут быть связаны в том числе с теплыми течениями и природным явлением Эль-Ниньо. При периодических потеплениях воды в океане создается так называемый «тепловой коридор», прорезающий холодные воды, который и заносит морских черепах в необычно высокие широты.

Кроме того, считают специалисты, реальное число заходов морских черепах в акватории Шикотана и Кунашира может намного выше, просто их сложно заметить, и вопрос требует изучения.

Сергей Стефанов поделился знаниями о морских черепахах, заплывающих в дальневосточные воды. Так, в океане черепаха на человека не нападет никогда. Если животное попалось в сети, то при выпутывании необходимо соблюдать общие меры безопасности. Черепаха достаточно тяжелая и сильная, может начать вырываться и нанести травму.

При освобождении черепахи из сетей главное — как можно быстрее достать животное на сушу, чтобы оно не задохнулось под водой. Если черепаху подняли на борт, распутывать ее нужно на палубе, не на весу. Иначе она может упасть и травмироваться или ранить человека.

«После спасения морского пресмыкающегося важно его обязательно сфотографировать: общий вид сверху и снизу, отдельно голову. Такие фото очень ждут как в Курильском заповеднике, так и во всех прибрежных заповедных территориях Дальнего Востока», — подчеркнули в Минприроды.

Каждая такая находка представляет большой интерес для науки. Ученые предполагают, что в южной части дальневосточной морской акватории страны возможно появление еще одного вида черепах — оливковой ридлеи.

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