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Уловы Ханки идут на рынки Приморского края

Квоты на Ханке закрепили за пользователями

С участниками аукционных процедур по закреплению долей квот на озере Ханка уже заключены договоры, сообщили в профильном министерстве региона. Непроданная доля квоты отправится на торги повторно.

Напомним, что на аукцион по продаже долей квот для промысла на озере Ханка в Приморье было выставлено 18 лотов. По 17 из них определились победители.

В марте по результатам проведенных процедур были заключены договоры на доли квот верхогляда, горбушки, карася, коня, краснопера монгольского, сазана, сома пресноводного, толстолобиков и щуки. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края.

Доля квоты пресноводного сома — 1,151% осталась не разыграна. Лимит будет повторно выставлен на торги, уточнили в ведомстве.

Ханка — одно из крупнейших озер в стране и важнейший район пресноводного промысла в Приморье.

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