В Нижнем Поволжье разыграют новые участки для рыбоводства

В Астраханской области на аукцион выставили шесть участков для индустриальной аквакультуры — на реках, протоках, ериках и канале. Заявки можно подавать по 1 апреля.

Организует торги Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки находятся в Приволжском, Володарском, Красноярском и Лиманском районах.

Как сообщает корреспондент Fishnews, площадь РВУ составляет от 0,2 до 2,8 га, начальные цены варьируются от 150 рублей до 2,1 тыс. рублей. Вид водопользования по всем участком — обособленное.

Аукцион планируют провести в Астрахани 9 апреля. С победителями заключат договоры на 25 лет.

Напомним, на 27 марта намечен еще один аукцион, на который выставили восемь участков в регионе под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Заявки на эти торги можно подавать до 20 марта.

Читайте также: У аквакультуры прибавится господдержки

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews