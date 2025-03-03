У аквакультуры прибавится господдержки

Правительство решило распространить субсидии на создание и модернизацию питомников для производства посадочного материала лососевых рыб.

Подготовлено соответствующее постановление правительства, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.

Сельхозтоваропроизводителям, которые создают или модернизируют питомники для выращивания семги и форели, компенсируют 25% затрат, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Возмещение коснется расходов на помещения и оборудование, а также на лаборатории, насосные станции, котельные, инженерные сети и программное обеспечение при условии, что все такие объекты составляют единый технологический цикл, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что о планах поддержать производство посадочного материала для аквакультуры власти заявили в прошлом году, причем тогда говорилось не только о лососевых, но и о ценных морепродуктах.

С 2023 г. механизм субсидирования уже запущен для поддержки российского производства аквакультурных кормов.

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