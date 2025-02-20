Астраханским рыбоводам предлагают акватории для организации хозяйств

В Астраханской области на аукцион выставили восемь участков на внутренних водных объектах под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 20 марта.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки площадью от 0,3 га до 47,5 га расположены на территории Камызякского, Ахтубинского, Володарского, Наримановского и Лиманского районов. Семь РВУ предназначены под индустриальную аквакультуру, один — под пастбищную.

Стартовые цены лотов — от 200 рублей до 36 тыс. рублей. Торги предполагают провести 27 марта в Астрахани.

Все акватории предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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