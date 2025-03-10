Сахалинцы пойдут под суд за незаконный лов кеты

На Сахалине полицейские Долинского городского округа завершили расследование уголовного дела о браконьерстве. Двоим мужчинам инкриминируют нелегальную добычу кеты для заготовки икры, сумма ущерба оценивается более чем в 480 тыс. рублей.

Житель села Сокол и житель Южно-Сахалинска обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов, если это деяние совершено в местах нереста и на миграционных путях к ним, с причинением особо крупного ущерба).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного УМВД России, 21 сентября прошлого года обвиняемые вступили в преступный сговор с целью нелегального промысла кеты на реке Большой Такой ради добычи икры.

«Прибыв на место к полуночи, они использовали два ручных сачка для ловли рыбы. В результате им удалось выловить кету, из которой они извлекли и заготовили 16,9 кг икры», — рассказали в пресс-службе.

Отмечено, что незаконные действия были обнаружены и пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

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