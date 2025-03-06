Крупное «осетровое» дело рассмотрит суд в Хабаровске

В Хабаровском крае перед судом предстанут шесть предполагаемых членов ОПГ и два водителя по обвинению в торговле «краснокнижными» деликатесами. Правоохранители изъяли около 700 кг черной икры, а также туши и фрагменты осетровых.

Фигурантам инкриминируют преступления, предусмотренные частью 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ, с сентября по октябрь 2023 г. шестеро членов организованной группы купили свыше 300 кг черной икры общей стоимостью свыше 3 млн рублей. Часть продукции злоумышленники хранили на складе в Комсомольске-на-Амуре, часть упаковали для перевозки в Московский регион.

Для доставки деликатеса были наняты два водителя, которые в октябре 2023 г. перевезли более 300 кг икры из Комсомольска-на-Амуре в Хабаровск. Также они взяли заказ другой преступной группы — 440 туш калуги и амурского осетра (более 12 тонн), 33 мешка с частями осетровых рыб (745,3 кг) и 794 контейнера с черной икрой (свыше 397 кг), рассказали в Генпрокуратуре.

Правоохранители задержали водителей в столице края на стоянке и изъяли продукцию. Дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Хабаровска.

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