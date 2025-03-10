Лесным строителям придется учитывать закон о рыболовстве

Правительство внесло изменения в перечни некапитальных строений, сооружений, а также объектов капитального строительства для защитных, эксплуатационных и резервных лесов. Поправки касаются в том числе рыбохозяйственных заповедных зон.

Распоряжение правительства от 4 марта 2025 г. № 499 размещено на портале официального опубликования правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ вносит коррективы в перечни некапитальных строений, сооружений, а также объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, для защитных лесов, эксплуатационных лесов, резервных лесов, утвержденные распоряжениями правительства от 23 апреля 2022 г. № 999 и от 30 апреля 2022 г. № 1084. В эти перечни включены новые позиции, также некоторые позиции изложены в новой редакции.

В частности, в ряде случаев при возведении и эксплуатации таких объектов помимо соблюдения положений статьи 65 Водного кодекса («Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы») необходимо будет учитывать требования статьи 49 федерального закона о рыболовстве («Рыбохозяйственные заповедные зоны»).

Напомним, ранее Лесной кодекс РФ дополнили статьей об использовании лесных участков для осуществления рыболовства.

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