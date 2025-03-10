Наука оценит динамику запасов трески и пикши

Полярный филиал ВНИРО завершил зимние исследования донных рыб в Баренцевом море. По предварительным данным, запасы трески не уменьшились в сравнении с прошлым годом, а численность пикши выросла почти вдвое.

Специалисты Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии завершили традиционную зимнюю экосистемную тралово-акустическую съемку по оценке промысловых запасов донных видов рыб. Основными объектами изучения были треска и пикша, которые в зимний период концентрируются на небольшой по площади акватории южной части Баренцева моря, что облегчает задачу исследователей.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, по предварительным оценкам, количество и биомасса трески в обследованной акватории не уменьшились по сравнению с прошлым годом, доля неполовозрелых особей составила около 85%. Рыба оказалась в среднем крупнее, чем при аналогичной съемке 2024 г. В уловах экспедиции была зарегистрирована треска длиной 143 см и массой более 34 кг, что близко к абсолютному рекорду для этой рыбы.

По мнению ученых, пока рано судить о смене тенденции уменьшения запаса трески в Баренцевом море. Общая оценка величины запаса будет рассчитана по результатам всех судов, занятых в съемке.

В уловах пикши преобладала мелкая неполовозрелая рыба (в среднем около 84%). По результатам съемки индексы численности и биомассы пикши оценены выше, чем в предыдущие четыре года. Общая численность пикши увеличилась почти вдвое по сравнению с прошлым годом за счет появления большого количества молодых и еще мелких особей поколения 2024 г.

В ходе экспедиции ученые также вели наблюдения за распределением пелагических рыб (мойвы и молоди атлантической сельди) и промысловых беспозвоночных (камчатского краба, краба-стригуна опилио, северной креветки).

По результатам съемки подтверждена высокая численность неполовозрелой молоди атлантическо-скандинавской сельди поколения 2022 г. Ожидается, что сельдь этого поколения весной 2025 г. начнет миграцию в западном направлении в Норвежское море и пополнит нерестовый запас.

«Учитывая негативные тенденции в состоянии запаса атлантическо-скандинавской сельди в последние годы по причине длительного отсутствия урожайных поколений, можно говорить о том, что поколение сельди 2022 г. благодаря своей высокой численности способно оказать положительное влияние на динамику этого запаса», — отметили в пресс-службе филиала.

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