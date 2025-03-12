Минтаевая путина: по уловам лидирует Камчатско-Курильская подзона

По данным на 9 марта, вылов минтая в Охотском море составил 497,2 тыс. тонн (общая цифра, включая прибрежный лов и Восточно-Сахалинскую подзону). За тот же период 2024 г. рыбаки взяли чуть больше — 498,7 тыс. тонн.

В Северо-Охотоморской подзоне флот работал на акватории центрального сектора, распространяясь к востоку к границе Западно-Камчатской подзоны. На лову насчитывалось 16-23 крупнотоннажных судна и 5-12 среднетоннажных с выловом 186,8 тонны и 51 тонна на судо-сутки — такие данные приводятся в обзоре ВНИРО, сообщает корреспондент Fishnews.

Всего с начала путины в подзоне поймано 118,5 тыс. тонн (освоение общего допустимого улова — 33%), годом ранее вылов составлял 189,1 тыс. тонн (55%).

В Западно-Камчатской подзоне отмечалась высокая интенсивность промысла. На лову насчитывалось 25-34 крупнотоннажника и 4-15 среднетоннажников с уловами 155,7 тонны и 54,5 тонны на судо-сутки.

Нарастающий вылов составил 140,6 тыс.тонн (40%). На 9 марта 2024 г. было поймано 187,1 тыс. тонн (55 %).

В Камчатско-Курильской подзоне интенсивность промысла постепенно снижается, обстановка ухудшилась, наблюдалось сокращение числа промысловых судов. В течение недели насчитывалось 12-3 крупнотоннажных судов и 9-4 среднетоннажных с выловом 176,1 тонны и 78,5 тонны на судо-сутки.

Всего рыбаки взяли в этом промысловом районе 219 тыс. тонн (79%). За тот же промежуток прошлого года было поймано 187,7 тыс. тонн (70%).

В Восточно-Сахалинской подзоне флот в отчетный период вновь не работал. Нарастающий вылов остался на уровне 19,1 тыс. тонн (около 13%), годом ранее было добыто 9,2 тыс. тонн (7%).

Сельдь

В Северо-Охотоморской подзоне на добыче сельди флот работал преимущественно на акватории к северо-западу от многоугольника, но в связи с ухудшающейся ледовой обстановкой, район промысла смещался на северо-восток. На лову отмечалось 3-5 единиц крупнотоннажного флота и 1-3 единицы среднетоннажного с уловами 119 тонн и 32 тонны на судо-сутки.

Нарастающий вылов на 10 марта составил 128,9 тыс. тонн, или 43% ОДУ, годом ранее — 112,6 тыс. тонн (36%).

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