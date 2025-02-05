Минтай укрепил позиции на внутреннем рынке

Потребление минтая в России выросло до рекордного уровня и достигло 30% от вылова. В 2024 г. на внутренний рынок отгружено 252 тыс. тонн минтаевой продукции, в переводе на сырец — 584 тыс. тонн, приводит данные Ассоциация добытчиков минтая.

Рекорд по потреблению

Как показало новое исследование АДМ, за последние десять лет поставки отечественной продукции из минтая на внутренний рынок выросли в 2,2 раза и по итогам прошедшего года достигли 4 кг на человека. Таким образом, доля минтая в «рыбной» корзине россиян увеличилась до 18% за этот период. Как рассказали Fishnews в пресс-службе АДМ, текущий уровень потребления минтая — самый высокий за более чем 20-летний период наблюдений. Теперь на внутренний рынок приходится около трети улова минтая в стране — 584 тыс. тонн. С 2022 г. этот показатель вырос в 1,5 раза. При этом отечественная продукция полностью вытеснила импортную, поставки которой рухнули в 25 раз, до 800 тонн филе и сурими.

«Кстати, именно эти позиции стали драйверами роста внутреннего рынка. Так, поставки филе в прошлом году превысили 46 тыс. тонн, увеличившись в 2,6 раза к уровню 2023 года, а отгрузки сурими — в 1,9 раза, до более 21 тыс. тонн. По фаршу за год прибавка 73%: общий объем поставок — 8 тыс. тонн. Поставки мороженого минтая при этом немного сократились и составили 177 тыс. тонн — минус 7%», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

«Народная рыба» улучшает репутацию

В 2023 г. АДМ для стимулирования внутреннего спроса запустила первую в стране программу продвижения категорийного рыбного бренда — «Дальневосточный минтай». Основная задача — изменить отношение к главной рыбе страны, которая со времен СССР считалась «второсортной», и тем самым увеличить ее потребление. Менее чем за полтора года после запуска программы потребление минтая в стране выросло на 35%.

«С 2023 года узнаваемость дальневосточного минтая на внутреннем рынке выросла в 1,6 раза — до 74% потребителей. А число потребителей, которые покупают минтай, увеличилось почти на 21% — до 71%. В сети количество поисковых запросов суммарно выросло на 11%, особенно по значимым триггерам «купить», «филе минтая» и другим», — отметил Алексей Буглак.

Статистику АДМ подтверждают и независимые эксперты. Как показал прошлогодний опрос ВЦИОМ, минтай переместился с четвертого места в рейтинге самых любимых видов рыбы в России на третье. Причем разница между вторым (его занимает горбуша) и третьим местом — всего 1%.

Напомним, у «Дальневосточного минтая» есть сайт, соцсети, в рамках программы разработаны и отсняты десятки рецептов, сериал, кино и даже мультфильмы о добыче минтая. АДМ реализует совместные проекты по популяризации минтая с известными блогерами, участвует в фестивалях и проводит дегустации. Как рассказали в пресс-службе ассоциации, в текущем году планируется не менее насыщенный план активностей. В скором времени план работы на 2025 г. будет рассмотрен и принят в работу, добавили в АДМ.

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