Игорь Зубарев: Сохранение биоресурсов и тонкая донастройка нормативной документации — ключевые моменты для отраслевого законодательства

Тонкая донастройка правовой базы для того, чтобы развивались все виды предприятий рыбной отрасли — одна из основных задач законодателей, считает зампредседателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Игорь Зубарев.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию регулярно проводит обсуждения по самым разным темам рыбной отрасли: это и тонкости законодательства об инвестиционных квотах, и поддержка рыбопереработки, и развитие аквакультуры, и восстановление биоразнообразия водоемов, и многое другое.

«В рамках работы комитета рассматривается абсолютно весь спектр вопросов. Каждый из них широко обсуждается, тщательно изучается, о чем бы ни шла речь: об интересах граждан или предприятий», — отметил зампред комитета Игорь Зубарев в интервью журналу Fishnews.

Он отметил, что сейчас идет масштабная реструктуризация отрасли: это процессы с рыболовными участками, инвестиционными квотами, строительство логистических центров, рыбоперерабатывающих фабрик, обновление флота.

«Вместе с правительством мы, безусловно, мониторим изменения законодательства в сфере рыбного хозяйства. Вообще за то время, которое я проработал в рыбной отрасли и парламенте, федеральный закон о рыболовстве претерпел даже не десятки, а сотни поправок. И я считаю, это абсолютно нормально: как показывает практика, жизнь на земле намного богаче закона, написанного на бумаге», — отметил сенатор.

О программе инвестиционных квот, вопросах регулирования работы береговых заводов, инициативах по развитию аквакультуры и о рыбной отрасли Карелии читайте в полной версии интервью на сайте Fishnews.

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