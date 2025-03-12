Россия и Белоруссия объединят усилия в аграрной политике

Отраслевым ведомствам России и Белоруссии предложено подготовить планы по формированию и реализации общей аграрной политики Союзного государства, в том числе в области аквакультуры. Такую рекомендацию озвучила профильная комиссия союзного Парламентского Собрания.

В Минске и Москве в режиме ВКС состоялось заседание комиссии Парламентского Собрания Союзного государства по аграрным вопросам. В мероприятии участвовали председатель комиссии Иван Маркевич, заместитель председателя Владимир Кашин, члены комиссии, представители постоянного комитета (рабочего аппарата) Союзного государства, министерств сельского хозяйства двух стран, Минобрнауки России и Национальной академии наук Белоруссии, сообщили Fishnews в пресс-службе ПС.

Депутаты обсудили формирование общей аграрной политики. Профильным ведомствам России и Белоруссии парламентарии рекомендовали подготовить предложения по формированию и реализации общей аграрной политики Союзного государства, расширению сотрудничества двух стран в области производства комбикормов, племенного дела, селекции, семеноводства и аквакультуры.

Сформированные планы и предложения предполагается рассмотреть на очередном заседании комиссии.

Парламентское Собрание — представительный и законодательный орган Союзного государства. ПС состоит из депутаций, включающих по 36 представителей от парламентов двух стран. В настоящее время в ПС действуют шестнадцать комиссий, создан научно-консультативный совет с отделениями по направлениям работы комиссий.

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