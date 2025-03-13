Дмитрий Патрушев сообщил сенаторам о запуске нового нацпроекта

Минсельхоз России с 2025 г. приступил к реализации первого национального проекта, направленного на достижение аграрного суверенитета, рассказал сенаторам вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Министерство с нового года начало выполнение национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом курирующий зампред правительства Дмитрий Патрушев сообщил на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, передает корреспондент Fishnews.

«Это первый нацпроект Минсельхоза, который направлен на достижение аграрного суверенитета», — отметил вице-премьер.

Он напомнил, что проект включает в себя пять основных направлений. Это развитие генетики и селекции, импортозамещение по ветеринарным препаратам и вакцинам, обеспечение аграриев отечественной сельхозтехникой и оборудованием, развитие биотехнологий и кадровое обеспечение АПК.

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