Икру калуги не выпустили в Бангкок

В аэропорту Хабаровска российские туристы попытались незаконно вывезти за границу более килограмма икры осетровых. Таможенники возбудили два уголовных дела.

При оформлении авиарейса «Хабаровск — Бангкок» в багаже мужчины и женщины таможенники обнаружили два пластиковых контейнера с веществом черно-зеленого цвета, похожим на икру осетровых рыб. Весили контейнеры 535,2 и 531 г, маркировка на них отсутствовала.

«Экспертиза подтвердила, что пассажиры перемещали икру особо ценного вида осетровых рыб — калуги, находящейся под угрозой исчезновения. Вывезти из страны такой товар для личных нужд разрешено в количестве не более 250 граммов на человека в специально маркированной заводской упаковке», — рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

По факту контрабанды водных биоресурсов Хабаровская таможня возбудила уголовные дела по части 1 статьи 226.1 УК РФ.

«Икра осетровых видов рыб весом свыше 250 граммов не относится к товарам для личного пользования, и для ее экспорта из России необходимо разрешение СИТЕС, выдаваемое Росприроднадзором, и ветеринарный сертификат Россельхознадзора», — напомнили в ДВТУ.

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