Доли квот глубоководных крабов попробуют продать в апреле

Росрыболовство запланировало новую попытку аукциона по закреплению долей квот вылова в инвестиционных целях крабов-стригунов ангулятуса и красного. Торги запланированы на 3 апреля.

На электронные торги выставлены два лота, сообщает корреспондент Fishnews. Это 50% доли квот вылова краба-стригуна красного в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне и ангулятуса в Северо-Охотоморской и Восточно-Сахалинской подзонах. Это уже четвертая попытка продажи этих долей квот. Ранее торги не состоялись в связи с непоступлением заявок.

Стартовая цена лота снижена до суммы порядка 1,2 млрд рублей, в прошлую попытку проведения аукциона она составляла около 1,3 млрд рублей.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 14 марта по 1 апреля. Так как это доли квот в инвестиционных целях, покупатели должны будут построить на отечественной верфи по краболовному судну.

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