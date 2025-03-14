Новости
На заседании технической секции ученого совета ТИНРО рассмотрели обоснование значений норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве красной икры. Фото пресс-службы ВНИРО

В новых нормах выхода икры учтут нюансы магаданской горбуши

Тихоокеанский филиал ВНИРО подготовил проект нового сборника норм выхода икры лососей Дальнего Востока. Особое внимание ученые уделили корректировке выхода ястыков горбуши Западно-Камчатской подзоны в границах Магаданской области.

На заседании технической секции ученого совета ТИНРО рассмотрели обоснование значений норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве красной икры. Эти данные необходимы для составления сборника «Нормы выхода ястыков и зернистой икры тихоокеанских лососей Дальневосточного бассейна».

Срок действия такого сборника составляет четыре года. Затем специалисты актуализируют нормы с учетом состояния сырьевой базы, биологических особенностей рыбы, максимальной экономии сырья, совершенствования техники и технологий.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в ТИНРО подготовлен проект нового документа взамен сборника, утвержденного в апреле 2021 г. Особое внимание ученые уделили корректировке выхода ястыков горбуши Западно-Камчатской подзоны в границах Магаданской области.

Для этого в Тихоокеанском филиале проанализировали предоставленные МагаданНИРО комплексные данные о биологическом состоянии горбуши за период 2021-2023 гг., а также результаты опытно-контрольных работ, проведенных специалистами рыбодобывающих предприятий.

«Согласно сведениям о промысле в реках Магаданской области, в августовских уловах, как правило, возрастает количество горбуши с переходной IV-V стадией и V стадией зрелости. Лосось в таком состоянии характеризуется как рыба с нерестовыми изменениями, и продукция, изготовленная из него, маркируется соответствующим образом», — обратили внимание в институте.

В ходе формирования сборника научные сотрудники отметили нюансы, связанные с процессом пробивки ястыков на машинах различных производителей, разработали проекты норм, отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве зернистой икры в транспортной упаковке из кижуча и кеты.

Читайте также: Икру в ястыках предполагается вывести из-под цифровой маркировки

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews
НазадМетки: дальний востокикракижучлососьмагаданская область
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сенатор от Республики Карелия Игорь ЗУБАРЕВ

Зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Игорь ЗУБАРЕВ

Сохранение биоресурсов и тонкая донастройка нормативной документации — ключевые моменты для отраслевого законодательства

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Поддержка со стороны региона призвана раскрыть потенциал отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Все материалы

Интервью

Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина УНТИЛОВА. Пресс-служба регионального парламента

Председатель Законодательного собрания Камчатского края

Ирина УНТИЛОВА

Предприятиям нужно время на подготовку к изменениям

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Российской марикультуре требуется перезагрузка

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Для нас важен российский рынок

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Рыболовные участки — это акцентный вопрос

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Все материалы

Крупным планом

Инкубатор «Вкусвилла» — один из примеров коллаборации ритейла, промышленности и образовательных учреждений. Фото предоставлено пресс-службой «Вкусвилла»

Как студенты разрабатывают новинки для рыбной полки

Продвижение рыбы и морепродуктов на внутреннем рынке — среди самых востребованных профессиональной аудиторией тем, показал опрос, проведенный «Фишньюс»

Как рыбной продукции расширяют возможности на внутреннем рынке

Обзор ситуации на мировом рыбном рынке подготовила аналитическая группа ВАРПЭ

Мировое рыбное хозяйство: борьба без правил за рынки и ресурсы

Рыбный промысел на Дальнем Востоке. Фото предоставлено ЮКРК

Доступ к рыбным ресурсам предоставляют на новых условиях

События

Участники чемпионата по направлению «Прибрежное рыболовство»

Студенты ВМРК показали свои умения на чемпионате «Профессионалы»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» побил собственный рекорд по годовому улову и обработке рыбы среди судов такого судна

«Петр I» вернулся из рейса с новым рекордом

Все события

Продвигая рыбу

Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex

© 2006—2025 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт
www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.
Политика конфиденциальности в отношении персональных данных   Политика cookie файлов