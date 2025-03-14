В новых нормах выхода икры учтут нюансы магаданской горбуши

Тихоокеанский филиал ВНИРО подготовил проект нового сборника норм выхода икры лососей Дальнего Востока. Особое внимание ученые уделили корректировке выхода ястыков горбуши Западно-Камчатской подзоны в границах Магаданской области.

На заседании технической секции ученого совета ТИНРО рассмотрели обоснование значений норм отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве красной икры. Эти данные необходимы для составления сборника «Нормы выхода ястыков и зернистой икры тихоокеанских лососей Дальневосточного бассейна».

Срок действия такого сборника составляет четыре года. Затем специалисты актуализируют нормы с учетом состояния сырьевой базы, биологических особенностей рыбы, максимальной экономии сырья, совершенствования техники и технологий.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в ТИНРО подготовлен проект нового документа взамен сборника, утвержденного в апреле 2021 г. Особое внимание ученые уделили корректировке выхода ястыков горбуши Западно-Камчатской подзоны в границах Магаданской области.

Для этого в Тихоокеанском филиале проанализировали предоставленные МагаданНИРО комплексные данные о биологическом состоянии горбуши за период 2021-2023 гг., а также результаты опытно-контрольных работ, проведенных специалистами рыбодобывающих предприятий.

«Согласно сведениям о промысле в реках Магаданской области, в августовских уловах, как правило, возрастает количество горбуши с переходной IV-V стадией и V стадией зрелости. Лосось в таком состоянии характеризуется как рыба с нерестовыми изменениями, и продукция, изготовленная из него, маркируется соответствующим образом», — обратили внимание в институте.

В ходе формирования сборника научные сотрудники отметили нюансы, связанные с процессом пробивки ястыков на машинах различных производителей, разработали проекты норм, отходов, потерь, выхода готовой продукции и расхода сырья при производстве зернистой икры в транспортной упаковке из кижуча и кеты.

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