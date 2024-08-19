Для развития порта Магадан готовят дорожную карту

Ответственные ведомства и региональные власти приступили к формированию дорожной карты по развитию Магаданского порта. Предстоит согласовать инвестиционную декларацию, рассказали в Росморречфлоте.

Напомним, что премьер-министр Михаил Мишустин по итогам июльской поездки на Дальний Восток п оручил проработать и реализовать перечень шагов по развитию логистического центра Магаданского порта, определить сроки и ответственных.

В Федеральном агентстве морского и речного транспорта (Росморречфлоте) прошло заседание соответствующей рабочей группы. В совещании участвовал руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, губернатор Магаданской области Сергей Носов, а также представители Минсельхоза России, ФГУП «Нацрыбресурс», Минэкономразвития и Росрезерва.

Обсуждался вопрос реконструкции портовой инфраструктуры в Магаданской области, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Необходимо проработать и реализовать перечень шагов по развитию Магаданского морского рыбного порта, включающий не только его реконструкцию, но и создание непосредственно самого логистического центра.

Члены рабочей группы приступили к формированию дорожной карты. Предстоит рассмотреть и согласовать инвестиционную декларацию, которая будет содержать перечень планируемых работ, финансово-экономическое обоснование, данные о сроках реализации мероприятий, перечислили в пресс-службе.

Несколько лет назад рыбный терминал Магадана был передан в ведение региона . В департаменте рыбного хозяйства региона рассказали, что сделано за это время .

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