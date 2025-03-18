Рыбное «население» Сахалина собрали в справочник

Сахалинский филиал ВНИРО выпустил атлас-определитель «Круглоротые и рыбы пресных и олигогалинных вод острова Сахалин». Монография содержит описания морфологии, распространения и особенностей биологии 94 видов.

Книга стала результатом труда нескольких поколений ученых Сахалинского филиала ВНИРО, а также студентов Сахалинского государственного университета. Атлас-определитель обобщает комплекс сведений о круглоротых и рыбах, населяющих пресные и олигогалинные водоемы острова, включая проходных и полупроходных рыб.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, в основу монографии положены преимущественно результаты фаунистических и систематических исследований с 1974 г. по настоящее время в различных районах Сахалина.

Атлас предназначен для специалистов-ихтиологов, студентов и аспирантов биологических и сельскохозяйственных вузов, учителей школ, рыбаков-профессионалов, любителей рыбной ловли и широкого круга читателей.

Издать монографию помогла Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

«Мы уверены, что этот справочник станет ценным ресурсом для всех участников рыбохозяйственной отрасли. Это издание включает актуальные данные и результаты научных исследований, которые крайне важны для нашей области. Используя научные знания и опыт, мы можем улучшить и методы планирования и управления ресурсами, что, безусловно, влияет на развитие всего рыбного сектора региона», — подчеркнул президент АРСО Максим Козлов.

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