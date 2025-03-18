Рыбаков Хабаровского края пригласили обращаться за лососями

Профильный комитет Хабаровского края проинформировал пользователей рыболовных участков о том, что в комиссию по анадромным необходимо направить обращения о выделении объемов тихоокеанских лососей и гольцов.

Заявки требуются для организации предстоящей лососевой путины в Хабаровском крае. Просьбу направить обращения комитет адресовал пользователям участков для промышленного лова и организации любительской рыбалки, передает корреспондент Fishnews.

Напомним, что лов лососей в Хабаровском крае ведется в разных промысловых районах. Предварительно наука озвучила прогноз по вылову в регионе на уровне 36 тыс. тонн.

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