Хабаровские депутаты обратятся в Госдуму по рыболовным участкам

Законодательная дума Хабаровского края рассмотрела важные для предприятий рыбной отрасли поправки к федеральному законопроекту о сроках кампаний по перезакреплению рыболовных участков.

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края высказались за то, чтобы перенести процедуры по перезакреплению рыболовных участков на 2026 г. Напомним, что сейчас готовится ко второму чтению в Госдуме законопроект правительства РФ о единых сроках перезаключения договоров на участках — пока в тексте проекта стоит нынешний год.

Поправки ко второму чтению федерального документа представил на заседании регионального парламента председатель постоянного комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Валерий Постельник (ранее предложения были одобрены на заседании комитета).

По оценкам правительства Хабаровского края, плата за перезаключение договора составит более 13 млрд рублей, отметил председатель комитета. Предприятия, по его словам, не имели возможности в плановом режиме саккумулировать необходимые финансовые средства. Дополнительное время, считают в региональном парламенте, поможет пользователям участков подготовиться к перезаключению. Это возможность для предприятий сохранить финансовую устойчивость, заявил Валерий Постельник.

Депутат думы, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова обратила внимание на социальную составляющую работы отрасли. Рыбопромышленные предприятия помогают сохранять рабочие места, а значит, и создавать возможности для жизни на отдаленных территориях.

Документы по итогам заседания будут направлены в Госдуму, сообщает корреспондент Fishnews. Также с соответствующей инициативой предлагается обратиться в Государственную думу сенатору от Хабаровского края Виктору Калашникову.

Председатель регионального парламента Николай Шевцов сообщил, что выступление по вопросу запланировано и на парламентских слушаниях в Госдуме, намеченных на 19 марта.

Перенос сроков перезаключения договоров на рыболовные участки обеспечил бы определенные послабления для пользователей, отмечал ранее президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

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