В Подмосковье в восстановление рыбхоза собираются вложить 60 млн рублей

В Московской области инвестор намерен восстановить рыбхоз «Шатурский» — бывшее столичное государственное унитарное предприятие. Планируемая мощность хозяйства — 220 тонн продукции в год.

Соответствующее соглашение заключили правительство Московской области и «Агрофирма «Рыбхоз Шатурский», сообщили Fishnews в пресс-службе регионального минсельхозпрода.

«В рамках первого этапа планируется восстановление и зарыбление 98 гектаров прудов, что позволит производить 70 тонн рыбы в год. Второй этап предусматривает восстановление и зарыбление еще 210 гектаров прудов — это дополнительно обеспечит 150 тонн рыбы в год», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Предполагается, что рыбоводное хозяйство будет разводить карпа, белого амура, щуку, судака, стерлядь, сома и форель. Также инвесторы намерены заниматься производством рыбопосадочного материала, переработкой и реализацией продукции. Полный ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2031 г.

По данным ЕГРЮЛ, государственное унитарное предприятие города Москвы «Рыбхоз «Шатурский» было создано в 2004 г. и ликвидировано в 2014 г. путем реорганизации в форме присоединения.

Как отметили в минсельхозпроде Московской области, в прошлом году объем производства товарной рыбы в регионе превысил 4,1 тыс. тонн. Доля Подмосковья в общем стоимостном объеме экспорта охлажденной рыбы в России достигла 37%, ключевыми торговыми партнерами стали Белоруссия, Узбекистан, Казахстан, подчеркнули в ведомстве.

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