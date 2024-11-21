В Подмосковье увеличилась популярность свежей рыбы

Среди жителей Московской области спрос на свежую рыбу в октябре вырос на 29% по сравнению с сентябрем. Повышенным вниманием покупателей также пользовалась мороженая рыба, а по видам — сельдь.

В октябре в продуктовой корзине жителей Подмосковья все чаще встречалась свежая или замороженная рыба. Она представлена на прилавках магазинов области в разнообразии — карп, форель, окунь, минтай, треска, мойва, путассу и другие виды, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным областного минсельхозпрода, октябрьский спрос на свежую рыбу в регионе вырос на 29,3% относительно сентября. Ведомство также отмечает увеличение спроса на сельдь (+20%).

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