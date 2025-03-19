Приморец попался на «икорной» махинации в Холмске

На Сахалине жителя Приморского края задержали за мошенничество с продажей поддельной красной икры. По данным правоохранителей, злоумышленник выдал имитированный деликатес за настоящий.

В дежурную часть ОМВД России по Холмскому городскому округу обратился с заявлением о мошенничестве местный житель. Мужчина рассказал, что в торговом центре в Холмске к нему подошел неизвестный и предложил купить красную икру по выгодной цене.

Потерпевший приобрел семь пол-литровых контейнеров общей стоимостью 10,5 тыс. рублей. Дома он обнаружил, что икра поддельная.

«Полицейские оперативно установили личность и задержали 27-летнего жителя Приморья, который находился под надзором по месту жительства. Подозреваемый признался, что купил имитированную икру в одном из магазинов Южно-Сахалинска и решил продать ее как настоящую», — сообщили Fishnews в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

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