Инициативы Ямала по сиговым рассмотрит регулятор

Минсельхоз и Росрыболовство проанализируют предложения ЯНАО для программы по восстановлению сиговых в Оби. Инициативы должны учитывать интересы всех участников отрасли и создавать для них равные условия, отметил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Вопросы восполнения запасов сиговых рыб в Западной Сибири обсуждались на встрече зампредседателя правительства Дмитрия Патрушева с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрием Артюховым.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, в июне Росрыболовство утвердило комплексную программу по восстановлению популяций муксуна, нельмы и чира в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Документ предусматривает совместные действия федеральных ведомств и трех регионов — ЯНАО, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Томской области. Программа охватывает несколько направлений: научную деятельность, искусственное воспроизводство, борьбу с незаконным выловом рыбы, совершенствование нормативно-правовой базы.

По словам Дмитрия Патрушева, Минсельхоз и Росрыболовство проанализируют дополнительные предложения ЯНАО по включению в программу. При этом инициативы должны учитывать интересы всей отрасли и создавать равные условия для всех работающих в ней хозяйствующих субъектов.

Как отметили в правительстве РФ, в округе уже ведется работа по восстановлению популяции сиговых с полным циклом выращивания молоди: от получения икры от собственных маточных стад до выпуска мальков в естественную среду обитания. За семь лет в водоемы Ямала выпущено более 120 млн штук молоди сиговых рыб, в основном муксуна и чира.

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