Продумать сценарии работы рыбаков и банков призвала Наталья Комарова

Если в рыбной отрасли активизируется участие кредитных организаций, то правительству надо продумать взаимодействие рыбаков с финансовыми институтами, считает первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова.

Сенаторы с представителями регионов и бизнеса обсуждали 18 марта процедуры перезакрепления рыболовных участков. Участники совещания коснулись в том числе темы обращения предприятий за заемным финансированием, сообщает корреспондент Fishnews.

Свою точку зрения по этим вопросам высказала и первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова.

«Если мы активизируем участие кредитных организаций, то мы должны быть готовы к другому уровню открытости отрасли и всех участников этого процесса», — заявила сенатор.

Правительству, по ее мнению, необходимо разработать сценарные условия взаимодействия предприятий с кредитными институтами, обеспечивающие единые и понятные правила. «И модель должна быть вся просчитана», — акцентировала первый зампред комитета.

Также, полагает Наталья Комарова, требуется четко определиться с показателями оценки рыболовных участков. Сейчас в этой сфере есть разрыв, считает член Совета Федерации.

На совещании говорилось и о господдержке. Наталья Комарова предложила поручить Минсельхозу совестно с Минфином и банками определиться с системой расчетов стоимости такого сопровождения — причем не только с точки зрения расходов, но и с точки зрения отдачи для государства.

Первый зампред комитета Совета Федерации подчеркнула, отрасль просто не может существовать без современных инструментов, и призвала посмотреть в том числе на механизмы, которыми предприятиям могли воспользоваться в случае, например, истощения рыбных запасов на участке.

«Давайте это погрузим в наше решение, — согласился с коллегой председатель комитета Александр Двойных. — Я вот в части того, что рыбный бизнес не может быть лотереей, а должен быть четко просчитанной финансовой моделью и конструкцией, точно такие предложения поддержу».

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