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Проблематику границ рыболовных участков подняли на совещании, организованном Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ

Рыболовные участки: что обсудили на совещании в Совете Федерации

Представители прибрежных регионов и Всероссийская ассоциация рыбопромышленников на совещании в Совете Федерации предложили перенести сроки переоформления рыболовных участков. Поднимались и другие вопросы — границ участков и господдержки.

Тема переоформления рыболовных участков — крайне чувствительная для ряда регионов, отметил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

«Механизм заключения договора пользования рыболовными участками в том виде, как он определен сейчас, в полной мере не устраивает ни исполнительные, ни законодательные органы власти, а также самих пользователей рыболовных участков», — сказал руководитель комитета.

Что ожидается по плате

Правила расчета и взимания платы за перезакрепление рыболовных участков без торгов правительство определило в июле прошлого года. Однако в дальнейшем федеральные власти все-таки предложили некоторые смягчения по условиям для предприятий.

Проект изменений уже отправился для получения заключения в Минюст, а затем пойдет в правительство, сообщил директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений Кац.

Среди предложенных послаблений, которые отметили в комитете СФ, отказ от коэффициента-дефлятора при определении расчетной суммы сбора за водные биоресурсы (она заложена в формулу для расчета платы) и увеличение рассрочки. В Росрыболовстве обратили внимание, что предложены понижающие коэффициенты для организаторов любительской рыбалки, в том числе некоммерческих организаций.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев заверил, что постановление с изменениями будет принято в возможно короткие сроки, напомнил Александр Двойных.

Когда переоформлять

Правительственный законопроект, принятый Госдумой в первом чтении 25 февраля, предусматривает перезаключения договоров на участки без торгов в 2025 г. Однако по-прежнему обсуждается перенос кампании. Сенаторы подготовили ко второму чтению законопроекта поправки о сдвижке переоформления на 2026 г., предлагаемый срок вступления закона в силу — с 1 сентября 2025 г., рассказал председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

О необходимости переноса кампании по переоформлению на совещании заявили представители органов власти прибрежных регионов, сообщает корреспондент Fishnews. Спикер Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова рассказала, какие риски видит в нынешних формулировках законопроекта регион — основной добытчик лососей в стране. Парламентарии края выступают с инициативой о переносе переоформления на 2026 г. (аргументацию в пользу такого решения Ирина Унтилова подробно приводила в интервью Fishnews).

Законопроект в нынешнем варианте, по мнению спикера камчатского парламента, «поспешен», в предложенном регулировании видны бюджетные потери и, главное, риски для отрасли и прибрежных регионов.

Колоссальной назвала финансовую нагрузку, которая ляжет на предприятия в связи с переоформлением, депутат Законодательной думы Хабаровского края, председатель Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольга Булкова. Анализ финансовых показателей 13 основных системообразующих предприятий в разных промысловых районах края показывает, что общий объем среднегодовой чистой прибыли обеспечит только 8% платы, сообщила она.

«Консолидированная позиция Законодательной думы Хабаровского края и губернатора Хабаровского края — перенести перезаключение договоров на срок до 30 декабря 2026 года», — сказала Ольга Булкова.

За перенос выступили и власти Магаданской области. Сенатор Анатолий Широков заявил, что «это позиция всего Дальнего Востока».

Президент ВАРПЭ Герман Зверев отметил, что в нынешней конфигурации задачи, связанные с пополнением бюджета, выполнены не будут, а последствия для предприятий, о которых говорят регионы, очевидны.

Сенатор от Камчатки Борис Невзоров считает, что законодателям еще предстоит возвращаться к вопросу, даже после увеличения периода рассрочки. «Все равно эти четыре года рассрочки не дадут рыбакам возможность заплатить эти суммы, они огромные», — заявил парламентарий.

Продумать господдержку

Для того чтобы внести плату за перезакрепление участков, пользователям предстоит обращаться за заемным финансированием. Между тем многие предприятия, по словам Ольги Булковой, испытывают сложность в привлечении кредитных средств,и дело здесь не только в высокой ключевой ставке. Отрасль отличается высокой зависимостью от природных факторов, есть проблемы с предоставлением залогового имущества. В связи с этим депутат Думы Хабаровского края предложила проработать меры господдержки при перезаключении договоров на участки — и перечислила варианты. Так, предложено распространить на рыболовство действующие механизмы льготного кредитования.

Если активизируем участие банковского сектора, надо быть готовым к совсем иному уровню открытости отрасли, обратила внимание на еще один аспект первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья Комарова. Правительству необходимо разработать такие сценарии взаимодействия предприятий с кредитными организациями, чтобы были понятные единые правила, считает сенатор. Нужно, по ее мнению, просчитать варианты действий в таких ситуациях, как отсутствие подходов рыбы на участке.

Границы рыболовных участков

Участники совещания подняли и вопросы границ РЛУ: как быть, если уже после перезаключения договора и внесения платы границы посчитают не соответствующими требованиям законодательства.

Несоответствие границ повлечет нарушение ковенантного условия в договоренностях с банком, выделившим кредит предприятию на плату за участок, указал Герман Зверев. «Таким образом, банк незамедлительно потребует от предприятия возвращения указанного кредита», — акцентировал он.

Отраслевой регулятор прорабатывает механизмы, чтобы защитить участников переоформления от рисков с границами, проинформировал замглавы Росрыболовства Дмитрий Суслов. Он также отметил, что тему границ РЛУ предполагается обсудить в ближайшее время на заседании межведомственной рабочей группы.

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Fishnews

  • Проблематику границ рыболовных участков подняли на совещании, организованном Комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ
  • Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр ДВОЙНЫХ. Фото пресс-службы СФ
  • Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ. Фото пресс-службы СФ
  • Спикер Законодательного собрания Камчатского края Ирина УНТИЛОВА. Фото пресс-службы СФ
  • Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы СФ
  • Сенатор от Камчатского края Борис НЕВЗОРОВ. Фото пресс-службы СФ
  • Первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Наталья КОМАРОВА. Фото пресс-службы СФ
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Дмитрий СУСЛОВ. Фото пресс-службы СФ
  • Некоторые участники совещания высказали свою позицию по видеосвязи. Фото пресс-службы СФ
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