Тонкости кампании по рыболовным участкам: обсуждают банки и отраслевые ассоциации

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока обсудил вопросы перезаключения договоров на рыболовные участки с представителями банковского сектора.

Новые принципы заключения договоров на рыболовные участки были предусмотрены федеральным законом, вступившим в силу с 1 сентября 2024 г. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект правительства, принятый в продолжение этих поправок, — он должен определить сроки кампании по перезаключению договоров на участки без торгов. Для этого предприятиям потребуется вносить плату: еще обсуждаются детали ее расчета и взимания.

Сроки проведения процедур по перезаключению договоров стали одной из ключевых тем встречи представителей Координационного совета и банковского сообщества на площадке Fishnews Online. Обсуждалось влияние на перспективы заявительной кампании ключевой ставки ЦБ.

Руководители рыбохозяйственных ассоциаций обратили внимание на тенденции в подходах тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Перспективы добычи — вопрос, который волнует не только рыбаков, но и банки. В связи с этим участники встречи подчеркнули важность четкого и понятного научного прогноза на период действия договоров.

Остановились участники встречи и на вопросах границ рыболовных участков. Ясность здесь также важна как для рыбопромышленников, так и для банковского сектора.

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