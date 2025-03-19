Апелляционный суд поддержал «Русский минтай»

Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение по иску Росрыболовства к компании «Русский минтай». Предприятие выиграло в первой инстанции спор по поводу выполнения требований по выпуску продукции на береговом заводе, построенном под инвестквоты.

Напомним, что «Русский минтай» (РРПК) построил под инвестиционные квоты добычи минтая и сельди береговой перерабатывающий комплекс в Приморском крае. При этом компания, как и другие участники программы инвестквот, приняла на себя определенные обязательства.

Росрыболовство посчитало, что обязанности по выпуску продукции на заводе не выполнены и компания должна уплатить штраф — более 1 млрд рублей. С иском о взыскании этих средств ведомство обратилось в суд.

Ответчик, в свою очередь, заявлял, например, что положения договора с федеральным агентством невозможно толковать так, что стороны предполагали производить конечный продукт в объеме 70% от совокупного объема квоты.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2024 г. в удовлетворении исковых требований отказал. Росрыболовство обжаловало это решение. Однако суд апелляционной инстанции оснований для переоценки не нашел, сообщает корреспондент Fishnews. Решение оставлено без изменений. Постановление суда апелляционной инстанции в полном объеме изготовлено 17 марта.

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