Валентина Матвиенко попросила регуляторов вернуться к проблеме заводов под инвестквоты

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает необходимым освободить участников программы инвестквот от ответственности за невыполнение обязательств по производству продукции в первый год работы предприятия.

Тема штрафов в отношении компаний , построивших береговые заводы под инвестквоты вылова, прозвучала на правительственном часе в Совете Федерации: перед сенаторами выступал курирующий рыбную отрасль вице-премьер Дмитрий Патрушев, сообщает корреспондент Fishnews.

Член Совета Федерации Валерий Васильев предложил включить в постановление правительства норму об освобождении от ответственности инвесторов в первый календарный год работы предприятия. Такой проект уже прорабатывался .

Практика освобождения от штрафов предприятий в первый год работы действует в разных странах. В том числе есть такой опыт и в России - по линии Минпромторга, отметил парламентарий.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков, отвечая на вопрос о штрафах, напомнил, что компании, присоединяясь к программе, приняли на себя обязательства по производству на береговых заводах рыбной продукции. 10 компаний эти обязательства не выполнили, и Росрыболовство обратилось с исками. Многие судебные решения, по словам руководителя ведомства, «были в пользу инвесторов, где-то были сокращены штрафы».

«По ряду компаний, конечно же, штрафы остались. Там, где есть вопиющие нарушения, где компании просто не то что не выполняли свои обязательства по переработке рыбной продукции, а еще предоставляли недостоверную информацию», - сказал глава Федерального агентства по рыболовству.

Он добавил, что в рамках улучшения ситуации подготовлены изменения правовой базы, в том числе касающиеся уменьшения размера штрафа. «Надеемся, что это позволит инвесторам и дальше более эффективно осуществлять свою работу», - отметил Илья Шестаков.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, тем менее, призвала регуляторов вернуться к вопрос освобождения инвесторов от ответственности в первый год работы предприятия.

«Это год запуска. И эта практика существует по многим отраслям. И промышленность, и мировая практика: первый год не штрафовать», - обратилась к регуляторам спикер верхней палаты парламента.

Председатель Совета Федерации также призвал посмотреть на размер штрафов, назвав их «неподъемными».

Дмитрий Патрушев, со своей стороны, отметил, что по береговым производства, столкнувшимся с претензиями, «позиция Росрыболовства была достаточно твердая, но возможность найти общее решение всегда присутствовала». «Недосформированные позиции», по его словам, остались по двум заводам.

Зампред правительства пообещал, что к теме вернутся, но требования к участникам программы в любом случае должны быть.

«Да, возможно, в первый год не стоит штрафовать, но тем не менее обязательства нужно, чтобы они выполняли», - сказал вице-премьер.

Валентина Матвиенко согласилась, что в дальнейшем ответственность, безусловно, должна быть.

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