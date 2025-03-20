Инвестквоты могут стать двадцатилетними

Вопрос о продлении сроков действия договоров по квотам под инвестиции сейчас прорабатывается, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков. По его словам, включать в инвестквоты новые объекты промысла пока не планируется.

Продлить срок, на который предоставляются квоты под инвестиции, в ходе парламентских слушаний 19 марта предложила Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). По словам президента АСРФ Александра Моисеева, с учетом изменившихся экономических условий, чтобы окупить инвестпроекты по строительству крупнотоннажных судов и краболовов, потребуется не менее 20 лет. Напомним, в настоящее время инвестквоты предоставляются пользователям на 15 лет.

Комментируя эту инициативу, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил, что такой вопрос сейчас прорабатывается. «Соответствующие поправки в законопроект уже существуют. Они требуют дальнейшего обсуждения. Мы предполагаем, что на пять лет можно было бы продлить срок действия договоров для инвестиционных объектов», — заявил журналистам глава федерального агентства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, расширять программу инвестквот за счет распространения этого механизма на новые объекты промысла в ведомстве пока не планируют.

«Думаю, что сейчас действительно в отрасли достаточно сложная финансовая ситуация. Понятно, это связано с высокой ставкой, в отрасли большая закредитованность. Поэтому каких-то дополнительных мер или дополнительных механизмов сейчас мы не предполагаем», — отметил Илья Шестаков.

Читайте также: Участникам программы инвестквот хотят добавить времени на строительство

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews