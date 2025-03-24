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Минсельхоз России внес изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна

Дальний Восток получил партию изменений в правила рыболовства

Минсельхоз России внес изменения в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна. Поправки предусмотрены и для промышленного лова, и для рыбаков-любителей, и для традиционного промысла.

Изменения внесены приказом Министерства сельского хозяйства России от 28 февраля 2025 г. № 115. Большой объем поправок выпустили для промышленного лова.

Как сообщает корреспондент Fishnews, разработчики правил уточнили положения об учете улова при добыче сайры, сардины-иваси, скумбрии и минтая с использованием базового и вспомогательного судов.

Появляется новый подпункт для добытчиков краба, доставляющих морепродукт в живом виде. Такие пользователи должны представлять по требованию должностных лиц пограничного органа информацию о заполнении на судне емкостей или их секций. При этом необходимо указывать объемы крабов, которые содержатся в каждой емкости или секции по виду и весу. Сведения должны быть заверены капитаном судна. Подпункт вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

Изменения предусмотрены по регулированию добычи шримсов-медвежат. Специализированный промысел этого морепродукта теперь запрещается не только в подзоне Приморье (к югу от мыса Золотой), но и в Восточно-Сахалинской подзоне. В то же время разрешен прилов шримсов-медвежат при спецпромысле гренландской креветки в Восточно-Сахалинской подзоне. Специалисты объяснили такое решение стремлением не допустить незаконный промысел гренландской креветки под видом добычи шримсов-медвежат и в то же время дать возможность рационально использовать ресурсы шримсов, предусмотрев прилов.

Корректируются сроки запрета специализированного промысла сельди в Западно-Камчатской подзоне. Если ранее он действовал с 1 января по 14 апреля и с 1 мая по 31 августа, то теперь зимне-весенний запретный период сокращается до 9 апреля. Эти изменения учтены и в пункте, регулирующем прилов минтая.

Также изменены сроки, когда запрещается специализированный промысел колючего краба в Северо-Охотоморской подзоне: срок запрета в районе к западу от 147°00' в.д. сокращается по конец сентября.

Учли разработчики правил рыболовства и прилов минтая в ставные невода при промысле тихоокеанских лососей на Северных Курилах — побережье островов Парамушир и Шумшу.

Целый ряд изменений внесен в части любительского рыболовства. Так, разработчики нового приказа уточнили, что запретные сроки добычи горубши и кеты с использованием удебных орудий лова в местах, прилегающих к Хабаровскому краю, в Северо-Охотоморской подзоне, касаются мест, приведенных в приложении № 8 к правилам. Внесены корректировки в список запретных видов водных биоресурсов в Амурской, Еврейской автономной областях и Хабаровском крае; изменения по разрешенным орудиям лова.

Пересмотрен промысловый размер жереха при любительском рыболовстве. Для бассейна Амура в границах Хабаровского края, Амурской области и ЕАО это 30 см, для остальных районов — по-прежнему 25 см.

Целый ряд изменений вышел по суточным нормам вылова для рыболовов-любителей в Хабаровском крае, ЕАО, Амурской области.

Суточная норма добычи устриц в Сахалинской области для рыбаков-любителей теперь составит не 50, а 5 экземпляров, а горбуши — 5 экземпляров вместо 3.

Вошли в новый приказ также изменения по традиционному рыболовству.

Дополнен перечень мест для лова горбуши в Сахалинской области рыбаками-любителями. Кроме того, пересмотрен список мест для добычи горбуши и кеты рыболовами в Хабаровском крае.

Поправки по орудиям лова для рыбаков-любителей, промысловой мере жереха и местам добычи лососей в Хабаровском крае вступят в силу с 1 сентября 2025 г.

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