Наука ищет новые решения для очистки шахтных вод

Специалисты Тихоокеанского океанологического института имени В.И Ильичева исследуют возможности техногенной минерализации. С ее помощью можно очищать сточные воды предприятий добывающей промышленности от тяжелых металлов.

Так, микробиологи лаборатории комплексных исследований окружающей среды и минеральных ресурсов ТОИ ДВО РАН в 2024 г. провели исследования по расширению спектра применения коммерческого препарата «ЭМ-Аква» для очистки сточных вод ГОКов от тяжелых металлов.

Эта работа заняла второе место на всероссийской научно-практической конференции «Современные научно-технические разработки и тенденции в сфере экологии», рассказали Fishnews в пресс-службе института.

В феврале к.б.н., старший научный сотрудник ТОИ Анна Пономарева участвовала в качестве эксперта в выездном мероприятии Российского экологического общества по оценке этого метода очистки шахтных вод в Старом Осколе на Стойленском горно-обогатительном комбинате.

Кроме того, микроорганизмы Японского моря попробуют задействовать в очистке песка Анапы. В лабораторию ТОИ доставлен песок после разлива мазута в Керченском проливе.

«Исследования по возможности утилизации нефтепродуктов микроорганизмами из коллекции лаборатории уже начались. Бактерии выделены из донных отложений в районе газовых факелов и могут деградировать углеводороды не только в аэробных, но и анаэробных условиях», — рассказали в пресс-службе.

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