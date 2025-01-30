«Генеральную уборку» на Дальнем Востоке продлили и расширили

За четыре года реализации федерального проекта «Генеральная уборка» из акваторий Дальнего Востока удалили 213 затонувших судов. Проект продлен до 2030 г., а в число регионов-участников включена Якутия.

Напомним, проект запустили в 2021 г. в шести дальневосточных субъектах: Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Чукотском автономном округе. Росморречфлот совместно с регионами выступает основным исполнителем «Генеральной уборки».

Федеральный проект продлен до 2030 г., он вошел в состав нового национального проекта «Экологическое благополучие». Росморречфлот совместно с дальневосточными регионами подготовил предложения по ликвидации затонувшего имущества. В рамках нацпроекта предстоит поднять и утилизировать 103 судна. Также к «Генеральной уборке» присоединилась Республика Саха (Якутия), сообщили Fishnews в пресс-службе Росморречфлота.

За время реализации проекта лидерами по количеству удаленного затонувшего имущества стали Камчатский край и Сахалинская область. Суммарно там утилизировали 139 затонувших судов.

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