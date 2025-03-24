Участку под марикультуру в заливе Анива определили пользователя

Рыбоводный участок в заливе Анива на Сахалине был выставлен на аукцион для закрепления в целях марикультуры. РВУ отходит единственному заявителю.

Электронный аукцион по закреплению рыбоводного участка в заливе Анива планировалось провести 24 марта. На торги был выставлен РВУ площадью более 155 га. Стартовая цена лота составила свыше 1,492 млн рублей. Участок предоставляется на 25 лет.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на участие в торгах поступила одна заявка — от компании «Семь Ветров». В таком случае, по правилам, договор заключается с единственным заявителем по начальной цене предмета аукциона.

По данным сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, компания «Семь Ветров» зарегистрирована на Сахалине в 2023 г. Генеральный директор — Максим Карпенко.

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